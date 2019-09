"Die Bakchen" startet am Wiener Burgtheater

Im Wiener Burgtheater startet am Donnerstag das Stück "Die Bakchen". Das griechische Drama soll als politische Gegenwarts-Parabel dargestellt werden.

Im Burgtheater beginnt heute, Donnerstag, ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Hauses. Mit der Premiere von Euripides' "Die Bakchen" in der Inszenierung von Ulrich Rasche startet die Direktion von Martin Kusej. Der aus Kärnten stammende Regisseur, der zuletzt das Residenztheater in München leitete, ist Nachfolger von Karin Bergmann. Sie hat das Burgtheater nach dem Finanzskandal stabilisiert.