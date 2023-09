Dick Macks Irish Pub - Ein Stück Irland im Herzen von Wien

Die Chance, das Herz Irlands mitten in Wien zu erleben, hat uns in Dick Mack's Irish Pub gelockt. Der Magnet? Authentisches irisches Essen und eine beeindruckende Auswahl an Getränken.

Weshalb das Dick Mack's bei den Wienern beliebt ist und schon lange für unvergessliche (irische) Abende sorgt? Wir berichten euch von unseren Highlights.

Wovon wir überrascht waren

Mit seinen rustikalen Steinmauern und dunklen Holzmöbeln verwandelt das Pub die Marc-Aurel-Straße 7 in ein gemütliches irisches Refugium. Das Gefühl, tausende Kilometer entfernt zu sein, ohne Wien zu verlassen, hat uns wirklich überrascht.

Wofür wir wiederkommen

Die unwiderstehliche Kombination aus Live-Musik, traditionellem Essen und taschengeldfreundlichen Preisen - vor allem für die hervorragenden Biere und Shots - macht Dick Macks zu einem Ort, an den wir immer wieder zurückkehren wollen.

Über das Dick Macks Irish Pub

Dick Mack's Irish Pub versprüht einen Hauch der grünen Insel mitten in Wien. Das irische Traditionslokal hat sich mit viel Liebe zum Detail und dem Bestreben, die Essenz der irischen Gastfreundschaft einzufangen, einen Namen gemacht.

Das Angebot

Bei Dick Mack's darf man nicht nur eine große Auswahl an Getränken und traditionellen irischen Gerichten wie Fish & Chips oder Shepherd's Pie erwarten, sondern auch eine dynamische, stets pulsierende Atmosphäre, die durch Live-Musik noch verstärkt wird. Klingt das nach einem Pint Guinness? Für uns auf jeden Fall! Und abgesehen vom Guinness, wer kann schon einem starken Jameson widerstehen, vor allem, wenn er so günstig ist? Die perfekte Gelegenheit, einen Hauch von Dublin zu schnuppern, ohne den Geldbeutel zu strapazieren.

Lage & Ambiente

Das Dick Mack's befindet sich in der Marc-Aurel-Straße 7, im Zentrum von Wien. Aber wenn man durch die Tür tritt, fühlt man sich dank der dunklen Holzmöbel, der gemütlichen Beleuchtung und der rustikalen Steinmauern tausende Kilometer entfernt in einem gemütlichen irischen Pub.

Adresse: Marc-Aurel-Straße 7, 1010 Wien

Webseite: paddysco.at/dick-macks/

Preisklasse: €

self all Open preferences.

Unsere Empfehlung