Diagnose Krebs: Infos und Beratung beim Krebstag 2021 im Wiener Rathaus

Eine Krebs-Diagnose ist für Betroffene und ihre Angehörigen meist mit großer Angst und Unsicherheit verbunden. Beim Krebstag 2021 im Festsaal des Wiener Rathauses erfährt man alles über das Leben mit der Krankheit.

Auch, wenn in der Krebstherapie in den vergangenen Jahren enorme Erfolge zu verzeichnen sind, treten bei Betroffenen und Angehörigen unzählige Fragen zu Heilungschancen und Behandlungsmöglichkeiten auf. Ausführliche Informationen und Erfahrungsaustausch werden auf dem Wiener Krebstag 2021 am Montag, 6. September 2021 im Festsaal des Wiener Rathauses geboten.