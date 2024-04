Diabetes in Österreich: Ein Drittel weiß nichts von Erkrankung

In Österreich sind etwa 800.000 Frauen und Männer von Diabetes betroffen, doch zumindest ein Drittel weiß nicht von der Erkrankung, wie das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz am Mittwoch berichtete.

Zur Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft organisierte das Gesundheitsnetz gemeinsam mit seinen Partner-Apotheken eine Aktionswoche mit kostenlosen Tests in Apotheken. Dabei wurde deutlich, dass ein großer Teil der Teilnehmenden wesentliche Risikofaktoren wie etwa Übergewicht zeigte.

Kostenlose Tests von 11. bis 16. März

Von 11. bis 16. März konnten sich Interessierte in zahlreichen Apotheken in Wien und Niederösterreich informieren und kostenlos testen lassen. Mehr als der Hälfte wurde eine ärztliche Untersuchung als Resultat angeraten, hieß es in der Aussendung. Neben Übergewicht ist die familiäre Disposition großer Faktor für den Ausbruch der Erkrankung.