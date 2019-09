DHL Express erhöht in Österreich die Preise.

DHL erhöht die Preise in Österreich um mindestens 4,9 Prozent

Mit 1. Jänner 2020 erhöht der Paketzusteller DHL Express die Preise in Österreich um mindestens 4,9 Prozent, wie die Tochter der Deutschen Telekom am Freitag in einer Aussendung mitteilte

Betroffen ist der nationale wie der internationale Versand. Österreich-Chef Ralf Schweighöfer begründet den Preisanstieg unter anderem mit hohen Investitionen ins internationale Logistiknetzwerk.

DHL habe umfassend in neue Flugzeuge und in die Entwicklung seines globalen Hub- und Gateway-Netzwerks investiert, wodurch ein "wesentlicher Beitrag zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks geleistet wurde".

Einen Großteil der Zustellung der DHL erledigt hierzulande die teilstaatliche Österreichische Post. Der Deal ging bereits im Frühjahr 2019 über die Bühne, kurz darauf wurde eine Kooperation mit DHL in der Slowakei und Tschechien bekannt gegeben. In der Slowakei werden zukünftig DHL-Pakete von InTime s.r.o. - seit 2002 eine hundertprozentige Tochter der Post - zugestellt. In Tschechien übernimmt PPL CZ s.r.o., ein Unternehmen der DHL Group, die Zustellung von Paketen der Österreichischen Post.