DFB-Nationalspieler Jonathan Tah investiert in Wiener Start-up NEOH

Das Wiener Start-up NEOH erhält einen prominenten Investor: Jonathan Tah investiert in das Unternehmen und wird außerdem auch als Testimonial fungieren.

Tah investiert in Wiener Start-up

„Um als Profisportler meine Leistung bringen zu können, spielt die Ernährung eine extrem wichtige Rolle. Die Rezeptur von NEOH mit nur einem Gramm Zucker und sehr viel Proteinen ermöglicht es mir, meinen Ernährungsplan einzuhalten, und dann Energie zu haben, wenn ich es brauche. Damit setzt NEOH ein wichtiges Statement, nicht nur für Sportprofis, sondern für die gesamte Bevölkerung – und zudem schmeckt der Riegel auch einfach lecker“, so Tah über seine Beweggründe, warum er in den österreichischen Schokoriegel investiert.

Hier sind die NEOH-Riegel erhältlich

Seit Jahresbeginn ist NEOH deutschlandweit bei der Lebensmittelhandelskette REWE sowie bei Müller erhältlich. In Österreich wird NEOH bereits seit 2017 flächendeckend in allen Filialen von SPAR und in den Filialen der Österreichischen Post sowie den größten Tankstellenketten angeboten. Zusätzlich ist NEOH in beiden Ländern in ausgewählten Nutrition Stores, Sportgeschäften und Fitnessstudios erhältlich. Online wird das Produkt über Amazon und vitafy.at vertrieben. In den USA ist NEOH bereits ebenso erfolgreich durchgestartet