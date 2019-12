Dezember-Wetter: Knapp 3 Grad zu warm

Auch der letzte Monat im Jahr 2019 endet deutlich zu mild. Es war der zweitwärmste Dezember der vergangenen Jahrzehnte.

Mit einer Abweichung von knapp plus 3 Grad endet auch der letzte Monat des Jahres deutlich zu mild. Rund um die Monatsmitte sorgte eine föhnige Südströmung für extrem warme Luft und teilweise mehr als 20 Grad - an zahlreichen Wetterstationen wurden zu diesem Zeitpunkt neue Rekorde aufgestellt.

Dezember verlief deutlich zu warm

Gegenüber dem langjährigen Mittel von 1981 bis 2010 fällt der Dezember deutlich zu warm aus. Seit 1961 war lediglich der Dezember 2015 wärmer, in der gesamten Messhistorie Österreichs seit 1767 rangiert der ablaufende Monat unter den Top 5. Generell gab es 2019 zehn überdurchschnittlich warme Monate. Nur der Jänner und der Mai verliefen kühler als das langjährige Mittel. „Die Abweichungen im Dezember sind im ganzen Land positiv, relativ gesehen am wärmsten war es in Ehrwald in Tirol mit einer Anomalie von +4 Grad“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Etwas geringer fallen die Abweichungen in windgeschützten Tal- und Beckenlagen von Osttirol, Salzburg und Kärnten aus, wo Inversionswetterlagen zu vergleichsweise gedämpften Temperaturen geführt haben."

Wien: Kein einziger Eistag im Dezember

Die Auswertung von Eis- und Frosttagen hat die Dezember-Milde noch einmal unterstrichen. Auf der Station Wien-Hohe Warte konnte im Dezember kein einziger Eistag und nur elf Frosttage verzeichnet werden. Im langjährigen Mittel gab es in Wien sechs Eistage und 15 Frosttage.

Einer der 15 wärmsten Dezember der Messgeschichte

Insgesamt ist 2019 das drittwärmste Jahr der Messgeschichte (in der vorläufigen Bilanz 1,6 Grad über dem Mittel). Die Temperaturen im Dezember lagen teils im Rekordbereich.

"Am 17. Dezember wurden an drei Wetterstationen mehr als 20 Grad gemessen", sagte ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. "Feldkirch verfehlte dabei mit 21,3 Grad den österreichweiten Dezemberrekord von 22,2 Grad aus dem Jahr 1989 in Laz in Vorarlberg. Dafür erzielte Feldkirch am 17. Dezember 2019 mit 13,9 Grad einen neuen Österreichrekord für die wärmste Dezembernacht. Und am Flughafen Salzburg wurde mit 20,1 Grad die höchste Temperatur für das Bundesland Salzburg in einem Dezember registriert."

Dezember: Warm aber nass

Der Dezember verlief in ganz Österreich jedoch etwas zu nass, die Abweichung beträgt rund fünf Prozent.

Die Niederschlagsmengen waren im Dezember 2019 in Österreich regional sehr unterschiedlich. In Kombination mit der oft warmen Witterung brachte das je nach Region und Seehöhe auch deutliche Unterschiede in der Schneebilanz. In Lienz zum Beispiel gab es in diesem Dezember keinen einzigen Tag mit Neuschnee (im Mittel sind es hier in Summe 28 Zentimeter Neuschnee), aber 28 Tage mit einer geschlossenen Schneedecke (im Mittel 18 Schneedeckentage). Denn im Süden lag teilweise noch viel Schnee aus dem November.

Bad Ischl hingegen war in diesem Dezember trocken und mild und hatte nur drei Tage mit einer geschlossenen Schneedecke (im Mittel 18) und eine Neuschneesumme von nur zwei Zentimeter (im Mittel 57 Zentimeter). Mehr Niederschlag und die Lage über 1.000 Meter Seehöhe brachten hingegen Ramsau am Dachstein vergleichsweise viel Schnee in diesem Dezember: 86 Zentimeter Neuschneesumme (im Mittel 84) und 19 Tage mit einer geschlossenen Schneedecke (im Mittel 28).