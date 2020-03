Deutschland hat Einreisekontrolle begonnen

Deutschland hat Montagfrüh mit Einreisekontrollen an den Grenzen zu fünf Nachbarländern, darunter Österreich, begonnen. Am Grenzübergang zu Kehl, wo um 8 Uhr gestartet wurde, wies man mehrere Autofahrer, die aus Straßburg einreisen wollten, zum Schutz vor der Coronavirus-Pandemie, zurück.

Deutschland und Frankreich hatten am Sonntag mitgeteilt, die gemeinsame Grenze weitgehend abzuriegeln. Das Innenministerium in Paris kündigte an, die Grenzübertritte würden auf das strikt Notwendige zurückgefahren. Der Warenverkehr solle aber aufrecht erhalten bleiben, auch Pendler sollten weiterhin passieren dürfen.