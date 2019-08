Deutschland: Betrunkene Mutter misshandelte Baby auf offener Straße

Eine betrunkene Mutter misshandelte in Nürnberg ihr erst zehn Monate altes Baby auf offener Straße und bewarf es mit einer Bierflasche. Zeugen konnten den Säugling von der 34-Jährigen trennen, wie die Polizei in Nürnberg mitteilte.

Frau schlug Baby mit Hand ins Gesicht

Die 34-Jährige kam in eine Fachklinik, das nicht schwerer verletzte Kind in ein Krankenhaus. Der Polizei zufolge saß die Frau am Dienstagnachmittag betrunken auf dem Gehweg und schrie ihr weinendes Kind immer wieder mit vulgären Worten an. Ein Zeuge beobachtete dann demnach, wie die Frau dem Baby mehrfach mit der Hand ins Gesicht schlug, bis der Zeuge die Gewalt unterbinden konnte.