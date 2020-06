Deutschkurse werden ab 2021 einheitlich organisiert

Deutschkurse für Flüchtlinge und Migranten sollen ab 2021 einheitlich organisiert werden. Künftig wird der Integrationsfonds alle Kurse zentral abwickeln.

Ab dem Jahr 2021 werden alle Deutschkurse für Flüchtlinge und Migranten einheitlich organisiert werden. Alle Kurse werden künftig vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) auf Bundesebene zentral vergeben und abgewickelt werden, kündigten Integrationsministerin Susanne Raab und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (beide ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung an.