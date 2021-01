Deutliche Defizite bei psychiatrischer Versorgung von Kindern und Jugendlichen

Eine Studie hat gezeigt, dass es bei die psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Österreich mangelhaft ist. Laut Studie gäbe es zu wenige Therapieeinrichtungen und Ausbildungsplätze für Fachärzte.

Laut einer im Journal "Neuropsychiatrie" publizierten Studie der MedUni Wien gibt es in der heimischen Kinder- und Jugendpsychiatrie deutliche Defizite: Zum einen fehle es an ausreichenden therapeutischen Einrichtungen, andererseits gäbe es zu wenig Ausbildungsplätze für Fachärzte in diesem Bereich, hieß es am Dienstag.