Deutlich mehr Niederschlag im Jänner als im Durchschitt

Außergewöhnlich viel Niederschlag ergoss oder fiel im Jänner auf Österreich. Besonders im Westen fielen enorme Schneemengen, der Monat ist einer der 30 nassesten Jänner seit Beginn der Aufzeichnungen.

Deutlich mehr Niederschlag

Von Vorarlberg über Tirol bis Oberkärnten brachte der Jänner 2021 in vielen Regionen zwei bis drei Mal so viel Niederschlag wie in einem durchschnittlichen Jänner. Ein Beispiel: An der ZAMG-Wetterstation in Bregenz waren es knapp 200 Millimeter Niederschlag. Das ist hier einer der fünf höchsten Werte in einem Jänner seit Beginn der Niederschlagsaufzeichnungen im Jahr 1874.