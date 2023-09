Detonierte Sprengsätze an Autos: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren, nachdem Sprengsätze bei zwei Autos von Zeugen Jehovas vor rund einem Monat im südsteirischen Leibnitz detoniert sind.

Sprengsätze an zwei Autos von Zeugen Jehovas montiert

Während eines Gottesdiensts der Zeugen Jehovas in Leibnitz waren am 18. August heimlich Sprengsätze an zwei Auto-Unterböden montiert worden. Diese detonierten, verletzt wurde aber niemand. Schon während der Messe wurde draußen ein lauter Knall wahrgenommen. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen ging, fielen ihr herumliegende Teile bei ihrem Auto auf. Die Sprengsätze am zweiten Pkw detonierten, als der Lenker schon Richtung nach Hause fuhr. Laut Polizei war es nur Glück, dass der Fahrer unverletzt blieb.