Detektiv Conan : 2 x 2 Tickets für das Kino-Event in Wien gewinnen

Am 25. Juni wird der Film in Wien gezeigt.

Am 25. Juni wird der Film in Wien gezeigt. ©Detektiv Conan/pixabay

Am 25. Juni wird der Film in Wien gezeigt. ©Detektiv Conan/pixabay

Am 25. Juni wird der Film Detektiv Conan - The Movie - Zero der Vollstrecker in Wien gezeigt. Vienna.at verlost für die Vorstellung in Wien (mehrere Kinos stehen zur Auswahl) 2 x 2 Tickets.

„Detektiv Conan“ ist eine seit 1994 laufende und international sehr erfolgreiche Manga-Reihe des japanischen Zeichners Gosho Aoyama. Die Handlung dreht sich um den Oberschüler und Hobbydetektiv Shin’ichi Kudo, dessen Körper durch ein Gift die Form eines Grundschülers annimmt. Daraufhin kommt er beim Privatdetektiv Kogoro Môri unter und löst heimlich dessen Fälle.

Detektiv Conan: Das Film-Event in Wien

Ein Bombenanschlag auf die Tokyo Summit Hall erschüttert Japan. Schnell gerät ein Mann in den Fokus der Behörden: Detektiv Kogoro Môri, Vater von Conans Schulfreundin Ran. Dessen Verhaftung durch Yuya Kazami und die Sicherheitspolizei bringt natürlich Conan auf den Plan, der versucht, hinter die Wahrheit zu kommen und Kogoros Unschuld zu beweisen. Doch dabei stellt sich ihm ein Mann in den Weg: Toru Amuro.

Eine Konfrontation zwischen den Beiden, zwischen Conans "Wahrheit" und Amuros "Gerechtigkeit", ist der zentrale Konflikt des Films.

Tickets für eine Vorstellung in Wien gibt es hier zu gewinnen!

Vorstellungen in Wien am 25. Juni

Cineplexx Donauplex

Cineplexx Apollo Kino

SCS Kinowelt

Millennium Kinowelt

HOLLYWOOD MEGAPLEX

GASOMETER & 4DX

Cineplexx Wienerberg

Cineplexx Wiener Neustadt

(Red)