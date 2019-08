Desolater Gefahrgut-Lkw in NÖ aus dem Verkehr gezogen

Die Autobahnpolizei Großkrut hielten am 12. August 2019 einen 45-jährigen Serben an, der mit einem desolaten Gefahrgut-Lkw unterwegs war. Insgesamt 37 Mängel wurden festgestellt.

In Schrick in der Gemeinde Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) ist ein Lkw-Gespann aus dem Verkehr gezogen worden. Ein 45-jähriger Serbe war mit einem Zugfahrzeug samt ungereinigtem Tankanhängerwagen unterwegs, eine Kennzeichnung als Gefahrguttransport fehlte jedoch nach Polizeiangaben vom Mittwoch. Zudem wurden fünf schwere Mängel und viermal Gefahr im Verzug festgestellt.

Die genannten Verfehlungen betrafen laut Exekutive hauptsächlich die Bremskraft an Lkw und Anhänger - diese bestand nur auf einer von vier Achsen. Am Bremsvorratsbehälter des Lastwagens war außerdem eine provisorische Luftleitung mit einem Gartenschlauch gelegt worden.

37 Übertretungen bei Gefahrguttransport

Die Gefahrgutkontrolle des Gespanns, die am Montag vergangener Woche durchgeführt wurde, ergab 37 Übertretungen. Bei der technischen Überprüfung am Verkehrskontrollplatz Schrick wurden tags darauf die weiteren Mängel festgestellt. Kennzeichentafeln und Zulassungsscheine wurden an Ort und Stelle abgenommen.