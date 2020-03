Desinfektionsmittel nicht notwendig: Händewaschen reicht als Coronavirus-Schutz

Derzeit kommt es aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus zu Engpässen bei Hautdesinfektionsmitteln. Dabei reicht Händewaschen mit Wasser und Seife, um sich zu schützen.

Schutz vor Coronavirus: Hände "regelmäßig und gründlich" waschen



Die World Health Organization (WHO) weist in ihren Fragen & Antworten zum Coronavirus darauf hin, dass Hände in Kontakt mit dem Coronavirus kommen können, etwa wenn Oberflächen berührt werden. Die Aufnahme des Virus erfolgt dann über die Atemwege, wenn man sich mit der Hand in das Gesicht fährt. Daher sei es wichtig, die Hände "regelmäßig und gründlich" zu waschen. Diese sollten entweder mit einer alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln oder mit Wasser und Seife gereinigt werden, da dies das Virus töten würde.