Desinfektionsmittel im Haushalt: Warum man sie vermeiden sollte

Gesundheitsexperten raten davon ab, Desinfektionsmittel im privaten Bereich zu verwenden.

Desinfektionsmittel im Haushalt: Was spricht dagegen?

Somit ist es also kontraproduktiv, Bakterien ganz zu vermeiden. Zudem sind die Stoffe in Haushaltsdesinfektonsmittel oft so gering dosiert, dass gar keine desinfizierende Wirkung eintritt und gerade die unerwünschten Keime nicht vernichtet werden. Um gefährlichen Keimen vorzubeugen, sollten die desinfizierenden Mittel deshalb nur in Arztpraxen und Krankenhäusern verwendet werden.