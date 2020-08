Designer Outlet Parndorf lädt zur Fashion Shopping Week

Shopaholics aufgepasst: Das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf lädt zu den längsten Shoppingtagen des Jahres. Bei der Fashion Shopping Week gibt es täglich verlängerte Öffnungszeiten bis 21 Uhr.

Fashion Shopping Week: Eine Woche Shopping von früh bis spät

Sommerliche Angebote angesagter Luxus-, Designer- und Lifestylemarken wie Adidas, Diesel, Guess, Converse, Under Armour und viele mehr locken zu einem ausgiebigen Shoppingtag - natürlich unter Einhaltung aller behördlich verordneten Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen. In den rund 160 Shops mit einem breiten Markenmix und einer Riesenauswahl an Designermode, Schmuck, Schuhen, moderner Sports- und Homeware sowie einem tollen Sortiment an Spielen und Mode für Kinder macht das Shoppen umso mehr Spaß. Ein sommerliches Einkaufsvergnügen, bevor sich der Herbst mit großen Schritten nähert.