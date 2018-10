Design District: Wiener Innenstadt wird zum interaktiven Showroom

Zwischen dem 5. und 7. Oktober, findet die Design District 1010 in der Wiener Hofburg statt. Gemeinsam mit der Wiener Innenstadt wird diese zum Mittelpunkt für hochwertige Design aus aller Welt.

“Design gewinnt seinen Charakter in der Interaktion mit der Umgebung, es muss wirken könne, lebendig sein.”, erklären die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch den Gedanken hinter dem Design District 1010.

Design District 1010 belebt Wiener Innenstadt

Die mobilen Showroom empfangen die Besucher in einem ungewöhnlichen Messekonzept. Zwischen dem 5. und 7. Oktober zieht ein Jaguar im Glas-Cube die Blicke auf sich, genau wie am Michaelerplatz. Diese Messekonzepte sind auf den Weg durch die Wiener Innenstadt zu entdecken. Entlang der Herrengasse führt ein Leitsystem durch die Innenstadt, in der 60 Stores ihre Geschäftslokale zur Ausstellungsfläche hinzufügen. Diese bieten Architektur, Mode, Design, Handwerk und ein paar versteckte Möbel.