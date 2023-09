Derzeit 1.700 Betten in Niederösterreichs Spitälern frei

Mit Stand Dienstag sind in den NÖ Landeskliniken etwa 1.700 Betten frei gewesen. Die Landesgesundheitsagentur (LGA) teilte mit: "Das heißt, keine Niederösterreicherin und kein Niederösterreicher muss sich sorgen, keinen Platz zu bekommen und nicht versorgt zu werden".

NÖ Spitäler: Standortspezifische Unterschiede im Personalbedarf

Es gebe sowohl standortspezifische Unterschiede im Personalbedarf als auch Mangelfächer, "dennoch verzeichnen wir in Niederösterreich aktuell einen historischen Höchststand bei unseren ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", so die LGA. Zurückzuführen sei das auf umfangreiche Recruiting-Maßnahmen. "Nie zuvor haben so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Niederösterreichs Kliniken gearbeitet: 24.000, davon fast 4.300 Ärztinnen und Ärzte."