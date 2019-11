DerMann wurde zur beliebtesten Bäckerei in Wien gewählt

DerMann ist die beliebteste Bäckerei in Wien. Das ergab ein Falstaff-Voting. Die Bäckerei hat knapp 80 Filialen in Wien und Niederösterreich.

Wien: Bäckerei DerMann konnte sich beim Voting durchsetzen

„Wir passen ständig unser Angebot an die Wünsche der Kundinnen und Kunden an. Im letzten Jahr wurden diverse Filialen neu eröffnet oder renoviert und zahlreiche Produktneuheiten präsentiert. Nun macht sich der tägliche Einsatz für die besten Backwaren in Wien bezahlt. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die fleißig für die Bäckerei der Mann abgestimmt haben!“, so Michael Mann, Mitglied der Geschäftsführung.