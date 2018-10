Derby-Krawalle: 30.000 Euro Strafe für Rapid Wien

Nach Ausschreitung beim Wiener Derby am 16. September muss Rapid Wien eine Strafe von 30.000 Euro zahlen.

Der SK Rapid muss nach den Vorfällen im Wiener Fußball-Derby gegen die Austria vom 16. September eine Geldstrafe von 30.000 Euro bezahlen. Diese Sanktion fällte der Senat 1 (Strafsenat) der Fußball-Bundesliga am Montag. Rapid wurde “wegen Verletzung der Veranstaltungsbestimmungen und missbräuchlicher Verwendung von Pyrotechnik” belangt. Der Verein kann gegen das Urteil Einspruch erheben.

Verein will berufen

Rapid wird gegen das Urteil Einspruch einlegen. Dies gab Club-Präsident Michael Krammer am Montag bekannt. Die Fehlleistung des Vereins würde er sich in der Langfassung des Urteils gerne ansehen, sagte Krammer in einer Diskussionsrunde des TV-Senders Sky. Der Verein sehe sich keiner Schuld bewusst. “Deshalb werden wir auch gegen die Höhe dieser Strafe berufen.” Die Strafe sei “unverhältnismäßig”.