Derbe Transparente: Wöber bei Cup-Spiel von Rapid-Fans massiv beschimpft

Beim Cup-Spiel Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien sorgten Transparente mit massiven Schimpfungen, die sich gegen Ex-Rapidler Max Wöber richteten, für Aufregung.

Ex-Rapid-Spieler Wöber von Fans massiv beschimpft

Wöber war bis 2017 Spieler bei Rapid. Nach einigen Zwischenstationen kickt der Wiener seit dem Sommer nun für Red Bull Salzburg, was ihm manche grün-weißen Fans offenbar ziemlich übel nehmen. Als Geste der Entschuldigung hing beim Bundesliga-Spiel gegen Hartberg am Sonntag dann in der VIP-Loge ein Transparent auf dem "So ist Rapid nicht. Sorry, Fam. Wöber!" steht. Hardcore-Fans der Ultras gelangen jedoch in die Loge und entfernen das Plakat.