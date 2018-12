Der Zauber der Wiener Weihnachtsdörfer

Die Weihnachtsdörfer am Campus der Universität Wien, am Maria-Theresien-Platz und vor dem Schloss Belvedere verzaubern mit vorweihnachtlicher Stimmung.

Mit dem Motto “ÖSTERREICH (ER)LEBEN” feiert das Weihnachtsdorf am Unicampus heuer seinen 20. Geburtstag. Passend zum Motto der 9 Bundesländer bieten urige Almhütten und Chalets österreichische Speisen und Getränken an. Auch österreichisches Kunsthandwerk kommt nicht zu kurz: An den über den Markt verteilten Holzhütten werden weihnachtliche Geschenke und Präsente angeboten.