Der Winter lässt grüßen: Kommende Tage eher frostig

In der Nacht auf Freitag erwartet uns laut ZAMG ein kurzer Gruß vom Winter. Die Temperaturen bleiben danach einstellig und rutschen mancherorts sogar ins Minus, erst am Sonntag wird es wieder milder.

Ein kurzer winterlicher Gruß erwartet Österreich in der Nacht auf Freitag. Aber es folgt rasch eine Wetterberuhigung, verspricht die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die nächsten Tage.

Am Freitag Schneeschauer bis 600 Meter möglich

Nach Abzug einer Kaltfront nach Osten gelangt Österreich am Freitag mit zunehmend steigendem Luftdruck in eine nordwestliche Strömung, mit der deutlich kältere Luft in den Ostalpenraum eindringt. Alpennordseitig hält sich auch tagsüber meist dichte Bewölkung mit leichten Schneeschauern bis auf 900 oder 600 Meter herab. Sonst lockert die Bewölkung rasch auf, tagsüber zeigt sich häufig die Sonne.