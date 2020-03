Der Winter kehrt mit Frost und Schnee zurück

Schluss mit Frühling, es wird eisig: Am Wochenende erwartet uns laut ZAMG ein enormer Temperatursturz um bis zu 15 Grad.

Eisiges Wetter am Wochenende erwartet

Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen in Österreich nur noch zwischen null und sieben Grad. Zeitweise kann es wieder schneien, in tiefen Lagen regnen. Die kalte Luft wird sich bis weit in die nächste Woche hinein halten.