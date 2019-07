Der "Waschsalon" bietet historische Stadtspaziergänge durch Wien

Im Herbst starten wieder einige Stadtspaziergänge in Wien, die der "Waschsalon Karl Marx-Hof" organisiert.

Stadtspaziergang im Wiener Rabenhof

Stadtspaziergang Sandleiten

Mit 1.587 Wohnungen ist Sandleiten das größte Wohnbauprojekt der Gemeinde Wien in der Ersten Republik. Diese „Stadt in der Stadt“ wird von drei Architektengemeinschaften in der Anmutung einer organisch gewachsenen Stadt errichtet – mit kleinen Plätzen, Brunnen, Stiegen, Terrassen und Pergolen. Vorbildcharakter hat auch die eigene Bücherei sowie ein für 600 Personen angelegter Kino- und Theatersaal.