Der Tod aus LEGO: Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof präsentiert LEGO-Produkte

"Der Tod ist ein Wiener". Schon immer haben die Wiener ein besonderes Verhältnis zu der Thematik Tod. Nun geht es noch etwas weiter. Am Zentralfriedhof präsentierte das Bestattungsmuseum die neuen LEGO-Produkte, die einen therapeutischen Mehrwert leisten sollen.

Die Vermittlung der Geschichte der Wiener Trauer- und Beisetzungskultur hat ein neues Level erreicht. Das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof hat im Rahmen eines Pressetermins am 8. April die neuen LEGO-Produkte mit therapeutischem Mehrwert präsentiert.

LEGO-Produkte soll Thema Tod begreifbar machen

“Wir schaffen mit diesen Produkten die Möglichkeit, das Thema Tod begreifbar zu vermitteln. Im Vorfeld stand dabei die Frage: Wie kann Kindern bei der Bewältigung von psychischen Ausnahmesituationen geholfen werden? Die neuen LEGO-Produkte erleichtern das Gespräch. So kann anhand des Krematoriums spielerisch erklärt werden, was zum Beispiel mit dem geliebten Großvater bei einer Feuerbestattung passiert oder anhand des LEGO-Friedhofes gezeigt werden, wie eine Beisetzung abläuft.”, so Dr. Markus Pinter, Geschäftsführer der B&F Wien – Bestattung und Friedhöfe GmbH.