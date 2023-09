Der Sterntalerhof feiert sein 25-jähriges Bestehen

Der Sterntalerhof feiert 25-jähriges Bestehen mit der limitierten Jubel-Jubiläums-Box.

Beständigkeit ist ein zentraler Wert, der den Sterntalerhof seit 25 Jahren so ausmacht. Trotz der Weiterentwicklung und der vielen Familien, die hier Herberge finden, zeichnet eines stets diesen Ort aus: Familien mit schwerkranken Kindern Zeit zu schenken. Dieses kostbare Geschenk wird vor allem auch durch die Geschenkboxen des Sterntalerhofs ermöglicht.

Sterntalerhof feiert sein 25-jähriges Bestehen

Das Jubiläum des Sterntalerhofs ist ein Grund zum Feiern. Was 1998 als idealistische Privatinitiative begann, ist heute ein Österreichweites Netzwerk aus stationärer Betreuung, mobiler Versorgung und ambulanter Begleitung. Mitarbeiter, Freiwillige und Unterstützer haben ihre Zeit und Energie investiert, um den Sterntalerhof zu einer Oase der Ruhe und des Kraftschöpfens zu machen, die er für viele Familien mit Kindern, die an einer lebenslimitierenden Erkrankung leiden, ist. Gerade auch in jenen Momenten, wenn auf dem Weg dieser Familien der Abschied von einem geliebten Menschen bevorsteht.