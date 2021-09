"Der Sachschaden ist enorm": Bankomat in Hollabrunn in die Luft gejagt

Ein Bankomat in einem Einkaufszentrum in Hollabrunn (Niederösterreich) ist in der Nacht auf Mittwoch von Unbekannten in die Luft gejagt worden.

Durch die Explosion wurde die Glasfront zweier Firmen erheblich beschädigt, das Gerät wurde zerstört. "Der Sachschaden ist enorm", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Die Täter flüchteten mit den Geldkassetten, berichtete die Exekutive in einer Aussendung. Die Höhe der Beute war vorerst unbekannt.

Bankomatsprengung in Hollabrunn nach Mitternacht

Ein zunächst unbekanntes Sprengmittel war in einen Außenbankomaten eingeleitet und gezündet worden. Die Detonation ereignete sich kurz vor 3.30 Uhr. Ein Zeuge beobachtete die Tat und rief die Polizei. Ein Sprengstoffspürhund, ein Sprengstoffexperte und der Entschärfungsdienst waren im Einsatz.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Diebstahl- und Tatortgruppe) übernahm die Ermittlungen. Am Mittwoch wurden u.a. Spuren gesichert. Dabei wurde ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag in Zehn-Euro-Scheinen gefunden. Aufgrund der Angaben des Entschärfungsdienst kann laut Polizei kein eindeutiger Zusammenhang mit den am Wochenende verübten Bankomatsprengungen in Wien-Donaustadt hergestellt werden.