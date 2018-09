Der lange Weg des Rauchverbots in Österreich

Das Rauchverbot in der Gastronomie wird in Österreich nicht nur heiß diskutiert, sondern auch lange. Während Länder wie Italien bereits 2005 einen Vorstoß wagten, hinkt Österreich weiter hinterher.

Das mit Mai 2018 beschlossen gewesene Rauchverbot in der Gastronomie ist von der ÖVP-FPÖ-Regierung kurz zuvor gekippt worden. Mit dem “Don’t smoke”-Volksbegehren wird dagegen protestiert. Die eigentliche Eintragungswoche startet am 1. Oktober, knapp 600.000 Menschen haben bereits im Vorfeld unterschrieben. Seit mehr als einem Viertel Jahrhundert wird in Österreich über dieses Thema diskutiert: