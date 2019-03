"Der Krieg gegen die Minderwertigen": Ausstellungskatalog am Steinhof präsentiert

Am Mittwoch wurde der Katalog zur Ausstellung in der Gedenkstätte Steinhof präsentiert. Beim Durchblättern begleiten oftmals Beklemmung und Übelkeit.

Katalog zeigt Menschenverachtung und Bestialität von 1938 bis 1945

“Zur Geschichte der NS-Medizin in Wien” – das ist der Untertitel, der die eigentliche Wahrheit präsentiert: Bodenlose Menschenverachtung und Bestialität bestimmten 1938 bis 1945 wesentliche Teile der Medizin in Österreich unter der Nazi-Herrschaft. Im Anschluss an den Zusammenbruch des Regimes folgten in vieler Hinsicht Vergessen und Verdrängen. “Es ist unsere unumgängliche Pflicht, die dunklen Kapitel unserer Geschichte aufzuarbeiten und sichtbar zu machen – und zwar in allen Facetten. Eine der grausamsten Facetten waren die Verbrechen, die sich während des Nationalsozialismus in der Krankenanstalt Am Steinhof bzw. am Spiegelgrund zugetragen haben”, schreibt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker im Vorwort. Die Verbrechen dort seien gerade deshalb so “unbegreiflich und verabscheuungswürdig, da die Medizin damals genau in ihr Gegenteil pervertiert wurde – anstatt zu heilen und zu helfen, wurde sie mit zu einem Instrument des Folterns und Tötens”.