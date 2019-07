Der Körper als Leinwand: Ein Tattoo lässt die Welt zusammenrücken

Taraneh Abdelrahimsai ist als einzige Österreicherin Teil des momondo "World Piece". Mit VIENNA.at hat die Wienerin über ihren Migrationshintergrund gesprochen und warum man die Dinge nicht immer so negativ sehen soll.

Sie haben mich genommen, weil ich prinzipiell einen sehr offenen Mindset vertrete. Ich finde jede Person hat die Möglichkeit eine offene Mentalität und respektvolle Umgangsformen zu entwickeln und zu leben. Meine Familie kommt ursprünglich aus Afghanistan und ich hab doch sehr stark mitgekommen, wie es ist, wenn du als Frau in so einem Umkreis aufwächst. Dem will ich mit gutem Beispiel entgegenwirken.

Ja auch in Wien, aber in Afghanistan natürlich noch viel mehr. Aber dadurch, dass ich sehr liberal erzogen wurde und nicht in irgendeine Religion gezwängt wurde, will ich ein Vorbild für andere Frauen und Männer sein.