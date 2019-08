Der Hochsommer geht in die Verlängerung

Die kommende Woche wird wieder heiß werden. Nach Angaben der Experten der österreichischen Unwetterzentrale (UBIMET) kann es vor allem im Osten bereits am Sonntag bis zu 33 Grad erreichen.

Sommerwetter in der kommenden Woche erwartet

Am Donnerstag ziehen in der Osthälfte noch einige Wolken durch, bis auf einzelne Schauer bleibt es aber trocken und im Tagesverlauf lockern die Wolken etwas auf. Sonst scheint bereits zeitweise die Sonne. Am Nachmittag entstehen in den Alpen lokale gewittrige Schauer und die Temperaturen erreichen 21 bis 27 Grad.