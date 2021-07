"Der Hase mit den Bernsteinaugen": Das Wiener Gratisbuch 2021 steht fest

"Der Hase mit den Bernsteinaugen": Dieses Werk von Edmund de Waal steht als Wiener Gratisbuch des Jahres 2021 fest.

100.000 kostenlose Exemplare des 2011 erschienenen Titels werden im November in der ganzen Stadt verteilt, wie der Verlag des Autors, Zsolnay, am Mittwoch mitteilte. De Waal, der in London lebt, wird im Rahmen der Aktion nach Wien kommen.