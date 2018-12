Der Christbaum-Transport: So vermeiden Sie die Panne mit der Tanne

In der Weihnachtszeit werden in Österreich tausende Christbäume transportiert. Der ÖAMTC hat für Sie die besten Tipps für den Transport um eine Panne mit der Tanne zu vermeiden.

Weihnachten steht kurz bevor und in tausenden Haushalten gehört auch heuer wieder traditionell der Weihnachtsbaum. Doch diesen in das Eigenheim zu transportieren, kann schon einmal zu einer Herausforderung werden.

“Ein Christbaum muss wie jedes Ladegut im bzw. am Fahrzeug vorschriftsmäßig gesichert werden. Ein Verstoß kann mit einer Strafe von bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden, weil sich zum Beispiel ein schlecht gesicherter Baum vom Fahrzeugdach löst und auf die Straße fällt, ist sogar eine Vormerkung im Führerscheinregister möglich”, macht ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner aufmerksam.

Regeln für den richtigen und sicheren Christbaum-Transport

Transport am Autodach: Der Baum bleibt im Netz, die Spitze muss nach hinten ragen. Mit geprüften Zurrgurten, leicht erkennbar am eingenähten meist blauen Label, wird der Baum am Dach montiert. “Ragt der Christbaum mehr als einen Meter über das Fahrzeug hinaus, muss er gekennzeichnet werden. Die dafür notwendige Tafel ist 25 x 40 cm groß, weiß mit fünf Zentimeter breitem, roten, rückstrahlenden Rand”, erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Diese Tafel muss senkrecht und mittig montiert werden und die Unterkannte muss mindestens 90 cm über der Fahrbahn liegen. Achtung bei Dämmerung und Dunkelheit: Eine zusätzliche Beleuchtung und Reflektoren sind notwendig – weiß sind jene, die nach vorne gerichtet sind, rot jene, die nach hinten gerichtet sind.