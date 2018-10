Denkmäler Wiens werden bei Speaking Statues am 14. Oktober wieder lebendig

Am Sonntag wird die kostenlose Führung "Speaking Statues" zum letzten Mal in diesem Jahr angeboten. Alle Infos dazu hier.

Am 14. Oktober 2018 bietet die Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe der WKW, in Zusammenarbeit mit Eugene Quinn (space and place), zum letzten Mal in diesem Jahr einen kostenlosen Denkmälerrundgang durch den Wiener Stadtpark an.