Demos und Rapid-Match: Großeinsatz für die Wiener Polizei am Samstag

Am Samstag kommt es für die Wiener Polizei zu einem Großeinsatz in Wien. Bei der Landespolizeidirektion Wien wurden einige Versammlungen angezeigt. Zudem werden auch Kräfte auch beim Rapid-Match gebraucht.

Bei den Demonstrationen am Samstag handelt es sich um eine Demo der Identitären Bewegung, die eine “Kundgebung für Meinungsfreiheit und gegen den großen Austausch” vor dem Justizministerium abhalten wollen. Zeitgleich startet ebenfalls die Gegendemonstration der “Offensive gegen rechts” in der Wiener City. Aus diesem Grund wird am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr im Bereich des Weghuberparks in Wien-Josefstadt ein Schutzbereich verordnet.