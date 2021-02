Demos legen Wiener Innenstadt am Samstag lahm

Verkehrsteilnehmer in Wien müssen ab heute Mittag wieder Geduld beweisen, denn gleich zwei Demonstrationen sorgen für Sperren und Verzögerungen in der Innenstadt. Hier alle Infos im Detail.

Am 6. Februar, ab etwa 13.00 Uhr, müssen Verkehrsteilnehmer in Wien laut ÖAMTC wegen zwei Demonstrationen auf der Zufahrt in die Innenstadt mit Staus und Zeitverlusten rechnen.