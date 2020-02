Demo zum Thema Arbeitszeitverkürzung: Staus in Wien befürchtet

Am Donnerstag werden im Zuge einer Streikdemo etwa 1.000 bis 1.200 Menschen in Wien auf ihre Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung aufmerksam machen. Der ÖAMTC warnt vor Staus.

Bevor am kommenden Montag die siebente Runde der KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft eingeläutet wird, finden in ganz Österreich Warnstreiks statt. Mehr als 300 Betriebe streiken, zudem werden am Donnerstag etwa 1.000 Menschen mit einer Streikdemo in Wien auf ihre Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden pro Woche aufmerksam machen.