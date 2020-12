Demo in Wien gegen die Abschiebung von Asylwerbern nach Afghanistan

Zum heutigen Internationalen Menschenrechtstag ist am Donnerstag in Wien eine Demonstration gegen eine geplante Abschiebung von Asylwerbern nach Afghanistan angesetzt.

Abschiebungen nach Afghanistan: Massive Kritik an Nehammer

Verweis auf Covid-19 und Tausende Opfer: Demo in Wien

Zudem sei keine Verbesserung der Sicherheitslage in Afghanistan in Sicht. Die so genannten Friedensverhandlungen in Doha besiegelten in Wirklichkeit die Kapitulation der NATO und schrieben die Übernahme des Landes durch die Taliban fest, wird in der Aussendung betont.