Demo in Wien: Aktivisten fordern Rodungs-Stopp im Hambacher Forst

Am Donnerstagnachmittag wurde vor der Deutschen Botschaft in Wien demonstriert. Die Aktivsten forderten den Rodungs-Stopp im Hambacher Forst.

“Hambi bleibt” und “Zukunft statt Kohle” – so lauten die Aufschriften auf den Transparenten der 30 Aktivisten, die am Donnerstag vor der deutschen Botschaft in Wien demonstrierten. Die Demonstranten forderten bei einer Solidaritätsaktion einen Rodungs-Stopp. Heute ist es jedoch auch zur Mahnwache geworden – gestern kam ein Journalist im Hambacher Forst ums Leben.