Demo in Wien: 40 Anzeigen nach der Covid-Verordnung

Am Sonntag kam es bei einer Versammlung unter dem Titel "Desmaskierte Aktiv" in der Wiener Innenstadt zu rund 40 Anzeigen wegen Missachtung der Covid-Verordnung.

Wie die Polizei am Montag in einer Aussendung berichtete, trafen sich am Sonntag gegen 13.00 Uhr rund 50 Teilnehmer zur angemeldeten Versammlung unter dem Titel "Demaskierte Aktiv". Vom Innenstadt bereich führte die Demo in Richtung Mariahilfer Straße.