Der Verein gegen Tierfabriken demonstriert am Samstag in Wien.

Demo gegen Tiertransporte zieht am Samstag durch Wien

Der Verein gegen Tierfabriken ruft am Samstag zur Demo gegen Langstreckentransporte für Tiere auf. Der Demozug startet am Wiener Westbahnhof und endet am Stephansplatz.

Vergangene Woche wurde die in den letzten Monaten gesammelte Petition gegen Kälbertransporte und Drittland-Exporte von Tieren an das Tierschutzministerium übergeben. Insgesamt wurden mehr als 114.000 Unterschriften erreicht.

VGT-Demo gegen Tiertransporte Daher ruft der VGT am Samstag in Wien zu einer Demonstration auf. “Gemeinsam gegen Kälbertransporte! Das ist das Motto der Demo! Es kann nicht sein, dass es keine Alternativen zu den elenden Langstreckentransporten von gerade einmal 20 Tage alten Kälbchen gibt”, so VGT-Aktivistin Lena Remich:

Wo: Wien, Beginn am Christian-Broda-Platz, Abschluss am Stephansplatz

Wann: Samstag, 11.05., Beginn 13 Uhr