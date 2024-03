Demo gegen Rechts: "Demokratie verteidigen!" am 23. März 2024 am Wiener Ballhausplatz

Am 23. März 2024 findet am Wiener Ballhausplatz wieder eine Großdemo mit dem Titel "Demokratie verteidigen!" statt.

Laut eigenen Angaben haben in der Vergangenheit bereits zehntausende Menschen in ganz Österreich an der Demo "Demokratie verteidigen!" teilgenommen. „Wir, die Zivilgesellschaft, tragen die Feuermauer gegen Rechtsextremismus anlässlich des UN-Tages gegen Rassismus vor das Bundeskanzleramt. Wir fordern von der Politik, jegliche Koalition mit dem Rechtsextremismus auszuschließen. Wir setzen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und Hetze. Wir wollen ein offenes, menschenrechtsreiches und klimagerechtes Österreich. Ein Land des gegenseitigen Respekts und Miteinanders, das uns allen eine lebenswerte Zukunft und einen gesunden Planeten sicher“, so Erich Fenninger, Sprecher der Plattform für eine menschliche Asylpolitik und Direktor der Volkshilfe Österreich.