Eine Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt findet in Wien statt ©APA (Sujet)

Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt in Wien: Infos und Stau-Warnung

Am Donnerstagnachmittag findet in Wien aus aktuellem Anlass eine Demonstration "Gegen institutionellen Rassismus und Polizeigewalt in Österreich" statt. Der ÖAMTC warnt vor Staus.

"Black Movement Austria" ruft für Donnerstagnachmittag zur Demo gegen institutionellem Rassismus und Polizeigewalt in Österreich auf. "Welche Forderungen und Lösungsvorschläge wir haben, hört ihr vor Ort", so die Veranstalter. Mehr Infos dazu finden Sie auf der Facebook-Seite zum Event.

Die Route der Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt

Versammeln werden sich die Demonstrationsteilnehmer ab 17:00 Uhr im Bereich der Währinger Straße/Volksoper.

Die Route führt die Teilnehmer von der Volksoper über Währinger Straße, Schottengasse und Universitätsring zum Burgtheater und weiter zum Minoritenplatz. Für Donnerstagnachmittag ab 17:45 Uhr befürchten die ÖAMTC-Experten im Zuge der Demonstration Staus in Wien.

Innere Stadt und Alsergrund von Staus betroffen

Teils erhebliche Staus werden laut ÖAMTC auf folgenden Straßen nicht ausbleiben: Währinger Straße, Innerer und Äußerer Währinger Gürtel vor der Währinger Straße, Spitalgasse, Nußdorfer Straße, Sensengasse, Landesgerichtsstraße, Garnisongasse und Hörlgasse. Der Ring wird je nach Verkehrsaufkommen ab Stadiongasse oder ab Operngasse nach 18 Uhr gesperrt.