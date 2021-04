Demo gegen Obdachlosen- Notquartier-Schließung am Freitag in Wien

Weil ein Notquartier in Wien-Favoriten vor der Schließung steht, wurde für Freitag eine Demonstration angekündigt. Das Motto lautet "Gudi bleibt! - Keine Einsparungen im Sozialbereich".

Das Team des Obdachlosen-Notquartiers in der Gudrunstraße ruft zu

einer Demonstration aufgrund seiner geplanten Schließung Ende April

auf. Stattfinden soll diese "Demo zu Sozialstadtrat Hacker am Rathausplatz" am Freitag ab 16:00 Uhr. Startpunkt ist der Wiener Stadtpark/Weihburggasse.