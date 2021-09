Demenz kostet uns jedes Jahr über 2,6 Milliarden Euro

Eine Schätzung kommt auf 147.000 Menschen, die in Österreich mit Demenz konfrontiert sind. Die Lebensqualität der Erkrankten ist ebenso beeinflusst wie jene der Verwandten, wie bei einer Pressekonferenz des Instituts für Höhere Studien (IHS) berichtet wurde.

Das IHS schätzte nun auch die Kosten der Krankheit in Österreich ab. "Jährlich verursacht Demenz mehr als 2,6 Milliarden Euro an Kosten für medizinische Versorgung bzw. formelle Pflege und Betreuung", erläuterte Studienautorin Miriam Reiss.

Milliarden-Kosten im Zusammenhang mit Demenz

Die Gesamtkosten verdeutlichen die Größenordnung des Problems. Demenz verursacht jährlich medizinische Kosten von rund 1,39 Milliarden Euro sowie formelle Pflegekosten von rund 1,26 Milliarden Euro. "Dazu kommt noch der sehr bedeutende Faktor der informellen Pflege, den wir in der Studie ebenfalls beleuchten", betonte Reiss einen Tag vor dem Welt-Alzheimer-Tag. Gerade im Pflegebereich sei Demenz eine enorme Herausforderung. Bei 85 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen müsse davon ausgegangen werden, dass eine demenzielle Beeinträchtigung vorliegt.

Gerade im Pflegebereich sind die Datenlücken aber am gravierendsten, geht aus der IHS-Studie hervor. "Die Auswirkungen von Demenz in Österreich werden derzeit nicht systematisch erfasst. Daher ist die Datenlage trotz der Relevanz des Themas mangelhaft, vor allem in Bezug auf die gesamtgesellschaftlichen Kosten", sagte Studienautor Thomas Czypionka.