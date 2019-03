Dem Donauweibchen auf der Spur: Ein Ausflug für die ganze Familie ab Wien

Im Mai findet ein Ausflug von Wien aus nach Ort an der Donau für die ganze Familie statt. Anschließend daran, gibt es im LILARIUM für Kinder ab 4 Jahren eine Vorstellung.

Einen aufregenden Familiensonntag verspricht der Kids Bus Ausflug auf den Spuren des Donauweibchens. Nach der Busfahrt nach Ort an der Donau erkunden die Kinder dort gemeinsam mit Theaterpädagogin Sigrid Francesca Beckenbauer die Donauauen. Sie begegnen schelmenhaften Donaunixen, verwunschenen Prinzen, spielen nixenhafte Theaterspiele und schlüpfen dabei in verschiedene Rollen.

Ausflug für die ganze Familie ab Wien

Zurück in Wien besuchen Eltern und Kinder gemeinsam die Vorstellung „Quakalulubaby“ im Figurentheater LILARUM. In diesem von der Sage vom Donauweibchen inspirierten Stück verliebt sich die Donaunixe Dini in den Fischerjungen Hans. Sie warnt ihn vor dem drohenden Hochwasser, woraufhin auch Hans sich in die Nixe verliebt und sich nach dem Hochwasser auf die Suche nach ihr macht.