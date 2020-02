Defi: Erste Telefonzelle in Wien, die Leben retten kann

Über 2.400 Telefonzellen gibt es in Wien noch. Nun wurde die erste davon mit einem Defibrillator ausgestattet. Zehn weitere Standorte sind bis Mitte des Jahres geplant.

Im Handy-Zeitalter werden Telefonzellen auch in Wien inzwischen recht selten benutzt. Um verbliebenen Exemplaren gewissermaßen einen Mehrwert zu verleihen, werden einige nun mit einem Laien-Defilbrillator nachgerüstet. Das erste Häuschen mit Defi wurde am Dienstag im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in der innerstädtischen Rotenturmstraße offiziell in Betrieb genommen.